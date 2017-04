Rabbia Bayern, irruzione dei giocatori nello spogliatoio dell'arbitro

19 aprile 2017

Rafinha, con lo smartphone in mano con la foto del fuorigioco di Ronaldo, ha provato a mostrarlo al quarto uomo. Non è da escludere che la Uefa prenda provvedimenti per quanto successo quindi nel post partita del Bernabeu.



"Non vogliamo la moviola, semplicemente vorremmo arbitri competenti, serve gente di livello. L'espulsione? Non trovo le parole, non solo non era ammonizione, non era fallo!". Così Thiago Alcantara, uno dei più nervosi, ai microfoni di Cadena Ser. Anche Lewandowski è andato all'attacco anche con le parole: "L'arbitro ci ha danneggiato tantissimo. È frustrante, eravamo così vicini al passaggio del turno".