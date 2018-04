Napoli, De Laurentiis: "Non mi fido dei complimenti di Guardiola"

17 ottobre 2017

Il Napoli straripante del campionato è atteso dalla consacrazione col Manchester City, in Champions, a casa di Guardiola. "Siamo già stati in questo stadio e facemmo una bella figura - ha ricordato il presidente De Laurentiis -. Oggi siamo più forti, ma anche loro. Non ho paura del Manchester City, ma temo i complimenti di Guardiola. E' una vecchia volpe". Partita da Oscar? "Non esageriamo, una sfida si prepara in pochi giorni".