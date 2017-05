Monaco-Juve, quasi 11 milioni incollati alla tv

4 maggio 2017

La cavalcata trionfante della Juventus in Champions League continua a essere accompagnata da grandissimi successi delle Reti Mediaset. Un binomio vincente che ha prodotto ascolti da capogiro anche in occasione dell’andata delle semifinali: il match Monaco-Juventus, infatti, trasmesso in diretta e in HD da Canale 5 e Premium Sport, ha registrato un ascolto complessivo di 10.902.000 telespettatori, con il 39.35% di share.