Madrid, Maradona interrogato dalla polizia per aggressione

15 febbraio 2017

Pare che Maradona abbia aggredito la fidanzata in un ristorante dove stavano festeggiando San Valentino. Poi la lite sarebbe proseguita pure in albergo, dove in mattinata è stato interrogato dalla guardia civil. Rocio non avrebbe voluto essere visitata dai medici e non ha presentato denuncia. Il "Pibe de Oro" si trova nella capitale spagnola per assistere questa sera alla partita di Champions League fra Real Madrid e Napoli, ospite del presidente azzurro Aurelio de Laurentiis.



Poco dopo le 13, la Polizia ha lasciato l'hotel in cui alloggia Maradona. E da Madrid riferiscono che la presenza di Diego questa sera in tribuna al Bernabeu, proprio a causa di quanto accaduto stamane, sia in dubbio. Potrebbe essere costretto a disertare Real-Napoli.



L'ex numero 10 ha lasciato l'hotel insieme a De Laurentiis per andare al pranzo organizzato dalla Uefa, a cui parteciperanno il patron del Napoli e il presidente del Real Florentino Perez, per quello che il primo passo di Maradona come ambasciatore del club azzurro nel mondo.