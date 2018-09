Lopetegui: "La Roma è più forte dello scorso anno, dobbiamo fare un gran match"

18/09/2018

I galacticos, reduci dal pareggio del San Mamés contro l'Athletic Bilbao, hanno perso due punti importanti in classifica sul Barcellona, eterno rivale in campionato e nelle ambizioni Champions. Intervenuto nella consueta conferenza stampa a poco più di ventiquattro ore dalla sfida europea, il tecnico degli spagnoli si è detto entusiasta in vista del match contro il club capitolino: "Sento orgoglio e responsabilità per questo mio esordio in Champions con il Real Madrid. Non sto qui a dire cosa sia la Champions League per il Real, mi limito alle ambizioni. Se Mariano e Vinicius sono tra i convocati significa che possono esserci utili in Champions quanto in campionato. Mariano è pronto per giocare dal primo minuto in qualsiasi momento, Vinicius invece è un giovane che sta giocando molto bene nel Castilla e decideremo quando schierarlo. La partita contro l'Athletic mostra come ogni partita fa storia a sé".



"Cristiano Ronaldo? Parlo solo dei giocatori che abbiamo a disposizione. Siamo preparati e convinti di poter fare bene in ogni partita" ha proseguto Lopetegui che poi si è soffermato anche sulla condizione fisica di due pilastri dei galacticos, Modric e Marcelo. "Dopo il Mondiale i rientri sono graduali, ci stiamo stabilizzando. Ma il Real Madrid non ha undici titolari. In porta? Non dirò chi giocherà, ma ho ottime soluzioni. Quando prenderemo una decisione saremo sicuri di quanto fatto".



"La Roma è una rivale ambiziosa per il suo stile di gioco- ha proseguito Lopetegui-. Non sono nella testa di Di Francesco, ma sappiamo che ai giallorossi piace giocare bene il pallone riuscendo ad essere aggressiva in attacco. Pressione dopo le tre Champions di fila? Bisogna togliersi il cappello davanti a squadra e allenatore. Affronteremo la competizione con ambizione e duro lavoro. La pressione a Madrid esiste ed è normale".