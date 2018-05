Le pagelle di Real Madrid-Liverpool: Bale fa il Ronaldo, Karius è un disastro

REAL MADRID (4-3-1-2)

NAVAS 6 - Serata tuttosommato tranquilla per il numero 1 della Costa Rica. Sul gol di Mané può poco, tra i pali è sempre reattivo e lascia un po' a desiderare nelle uscite.



CARVAJAL 6 - La sua partita dura 35': un problema muscolare, dal quale aveva appena recuperato, lo manda ko come a San Siro nel 2016. Anche lui esce in lacrime, probabilmente per la consapevolezza che oltre alla finale dovrà dire addio al Mondiale.



DAL 36' NACHO 6 - Ordinato e attento, si sistema a destra e dalle sue parti è difficile passare.



VARANE 6,5 - Insieme a Ramos forma una coppia difensiva davvero super. Bada sempre al sodo e non si vergogna a spazzare in tribuna se necessario.



MARCELO 7 - I suoi assist ormai non sorprendono più, ma questa volta usa il destro per il capolavoro di Bale. Nella ripresa è l'assoluto padrone della fascia sinistra.



RAMOS 6,5 - Manda ko Salah, ma il contatto è fortuito. Uscito l'egiziano la strada si fa più in discesa. Come al solito guida la retroguardia con la solita maestria.



MODRIC 6,5 - Anche per lui una serata di grande lavoro, quando è anche chiamato a dei recuperi in velocità che non sono di certo nelle sue corde. Nella ripresa mette ordine.



CASEMIRO 5,5 - Non una delle sue migliori serate. Il solito lavoro di tamponamento in mezzo al campo, ma si perde Lovren sulla torre dell'1-1 di Mané che poteva costare carissimo.



KROOS 6 - A tratti va in diffcoltà cojn il centrocampo dei Reds che, soprattutto, nella prima mezzora tengono un ritmo altissimo. Usa classe ed esperienza per venirne fuori e risollevarsi.



ISCO 5,5 - Si muove su tutto il fronte d'attacco per non dare punti di riferimento, ma fatica a trovare la giusta posizione e a illuminare la squadra. Meglio in fase di finalizzazione: prende una traversa e impegna Karius prima di lasciare il posto a Bale



Dal 16' st BALE 8,5 - C'era rimasto male per l'esclusione dall'11 titolare e al primo pallone toccato segna un gol capolavoro, una rovesciata che ricorda tanto quella di Ronaldo a Torino contro la Juve. Poi nel finale chiude il match grazie all'ennesima papera di Karius. Questa volta aveva ragione lui...



BENZEMA 7 - Quando un portiere sbaglia, il francese è sempre il più lesto ad approfittarne. Gli annullano un gol per fuorigioco millimetrico, nella ripresa sblocca il match e deve ringraziare lo sciagurato Karius.



Dal 44' st ASENSIO SV



RONALDO 5,5 - La finale di Kiev lancia un messaggio a tutti gli appassionati: CR7, 120 gol in Champions, è un essere umano. Una gara senza particolari squilli, probabilmente anche a causa di una forma fisica non ottimale.



ALL.: ZIDANE 7,5 - Nove finali vinte su nove lo consacrano come uno dei migliori tecnici del mondo. La terza Champions è un altro suo capolavoro. Mezzo punto in meno per aver lasciato fuori Bale dall'11 titolare