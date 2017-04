La volata della Serie A: posti Champions già decisi, in cinque per l'Europa League Juve, Roma e Napoli sicure, il derby sarà il bivio per il futuro di Milan e Inter

10 aprile 2017

Juve, Roma e Napoli in Champions League, Lazio, Atalanta e Milan in Europa League. Se il campionato di Serie A fosse finito ieri, sarebero questi i verdetti in chiave europea del nostro campionato. Ma mentre a sette giornate dal termine i tre posti per la massima competizione continentale sono ormai definitivi, ben più aperta è la battaglia per un posto nella ex Coppa Uefa. Dalla Lazio, quarta a quota 60, alla Fiorentina, ottava a 52, ci sono cinque squadre racchiuse in otto punti. Insomma, nulla è deciso, anche perché sono in arrivo diversi scontri diretti da qui alla fine.

CHAMPIONS LEAGUE Ma andiamo con ordine e partiamo dalla Champions. Con lo scudetto non ancora in mano, la Juve ha in pratica la certezza di qualificarsi direttamente al tabellone principale, mentre Roma e Napoli si giocano ancora il secondo posto, essendo divise da sole quattro lunghezze. Non un fatto secondario, visto che si piazzerà dietro dovrà affrontare la tagliola dei preliminari. Che, la storia insegna, sono stati spesso amari per le formazioni italiane. Almeno negli ultimi anni. Il calendario giallorosso è più tosto (Atalanta, Lazio, Roma e Milan, ma la squadra di Spalletti ha il vantaggio di poter giocare 3 big-match su 4 all'Olimpico. Inter e Fiorentina, invece, sono i pericoli maggiori per gli azzurri.



GORNATA

JUVENTUS ROMA NAPOLI 32 Pescara ATALANTA UDINESE 33 GENOA Pescara Sassuolo 34 Atalanta LAZIO Inter 35 TORINO Milan CAGLIARI 36 Roma JUVENTUS Torino 37 CROTONE Chievo FIORENTINA 38 Bologna GENOA Sampdoria

*In MAIUSCOLO le partite in casa *Inle partite in casa

EUROPA LEAGUE Tutto aperto, invece, per quanto riguarda l'Europa League. Se è vero che la Lazio (che è anche in finale di Coppa Italia) può stare abbastanza tranquilla visti i cinque punti di vantaggio sulla settima posizione, attualmente occupata dall'Inter, lo è altrettanto che i biancocelesti hanno in calendario non da relax dovendo affronare il derby, ma anche Fiorentina e Inter, due delle dirette rivali. Discorso simile per la sorprendente Atalanta, attesa da Roma, Juve e Milan. Ma gli occhi sono tutti puntati su Milan e Inter, con una delle due cge rischia seriamente di rimanere fuori dal giro internazionale. La partita chiave sarà il derby di sabato. Se i rossoneri dovessero conquistare i tre punti, allora per i nerazzurri sarebbe una sentenza pressochè definitiva. Dopo, infatti, la squadra di Pioli sarà attesa da Fiorentina, Napoli e Lazio, mentre Montella avrà "soltanto" Roma e Atalanta tra le avversarie più impegnative. Inter, Lazio e Napoli, infine, saranno gli ostacoli maggiori per una Fiorentina che non potrà sbagliare un colpo soprattutto nei "faccia a faccia".

GIORNATA LAZIO ATALANTA MILAN INTER FIORENTINA

32 Genoa Roma Inter MILAN EMPOLI 33 PALERMO BOLOGNA EMPOLI Fiorentina INTER 34 Roma JUVENTUS Crotone NAPOLI Palermo 35 SAMPDORIA Udinese ROMA Genoa Sassuolo 36 Fiorentina MILAN Atalanta SASSUOLO LAZIO 37 INTER Empoli BOLOGNA Lazio Napoli 38 Crotone CHIEVO Cagliari UDINESE PESCARA

* In MAIUSCOLO le partite in casa * Inle partite in casa

