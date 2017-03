Juventus, Marchisio: "Non vedo l'ora del Barcellona"

17 marzo 2017

"Una grande sfida". Così Claudio Marchisio commenta l'esito dell'urna di Nyon che vedrà la Juventus affrontare il Barcellona nei quarti di finale della Champions League. "Sarà completamente diverso dalla finale 2015 - ha spiegato il Principino -. Quella era una partita secca, qua ci saranno due partite e non dobbiamo neppure considerarla come una rivincita, ma come un turno importantissimo da affrontare. Forse c'erano squadre più 'facili' sulla carta - ha aggiunto - ma chi è arrivato ai Quarti di finale ha dimostrato talento e qualità, e tutte le squadre sono forti. Affronteremo un Barcellona che è riuscito a rimontare una partita incredibile e conquistarsi questi quarti di finale, dimostrando di essere un grande gruppo che ci crede sempre, con grandi qualità tecniche e umane".



Una sfida stimolante, col fattore casa da sfruttare nella gara di andata. "Non vediamo l'ora di confrontarci con loro - ha detto Marchisio - affronteremo una grande squadra che vuole arrivare in fondo come noi, e per arrivare a giocarci la finale a Cardiff bisogna essere pronti a giocare con tutti. In più avremo la prima partita in casa, e dovremo sfruttare bene questo fattore per poi andare a Barcellona a cercare il modo di superare questa grandissima squadra". Quindi il punto sulla sua condizione fisica. "Per esperienza di altri ed anche secondo quello che vivo giorno dopo giorno, so di dover lavorare ancora tanto nella quotidianità per ritornare alla forma pre-infortunio. Al di là di questo - ha detto - c'è tanta voglia non soltanto da parte mia ma da parte di tutta la squadra, di dimostrare di poter arrivare in fondo in tutto. Bisogna provarci: abbiamo grandi qualità e grandi caratteristiche per arrivare in fondo in tutte e tre le competizioni".



Domenica testa alla Sampdoria. "Questo è un gruppo che ha grandissima esperienza e che è cresciuto negli anni, con tanti giocatori importanti. La rosa è molto ampia e questo sarà un momento importantissimo per noi. Siamo abituati a questi periodi caldi - ha dichiarato ancora - oggi si parla del sorteggio, noi l'abbiamo vissuto e ci abbiamo sicuramente pensato, però poi siamo andati in campo e ci siamo allenati perché sappiamo che dobbiamo pensare al presente. La Champions è un obiettivo importante di questa stagione, ma noi prima della sosta dobbiamo assolutamente prendere tre punti per mantenere questo vantaggio in Serie A".



Contro la Samp, Buffon diventerà il recordman bianconero per minutaggio in Serie A, superando Boniperti. Numeri da leggenda... "Numeri incredibili, ma non stupiscono chi vede Gigi al lavoro nella quotidianita'. Alla sua età, ogni giorno si allena con tantissima voglia e grandi motivazioni, non tanto per raggiungere grandi numeri quanto per raggiungere grandi obiettivi, per se stesso e per la squadra", ha concluso.