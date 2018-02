Juve: a Vinovo si rivede Dybala con i compagni, ma salterà il Tottenham Inizio di seduta in gruppo per l'argentino che tornerà tra i convocati per il derby. Barzagli e Lichtsteiner costretti al forfait

12 febbraio 2018

La Juve sorride a metà. Nella rifinitura a Vinovo alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham, infatti, Paulo Dybala (fermo dal 7 gennaio) è tornato ad allenarsi con i compagni a inizio seduta. L'argentino, però, rientrerà totalmente in gruppo da mercoledì mattina e, quindi, non sarà tra i convocati per la partita contro gli Spurs. Out anche Barzagli e Lichtsteiner.

Il difensore non troverà posto nemmeno in panchina a causa di un risentimento muscolare al soleo. Ancora assenti Matuidi, Howedes (in gruppo però si è rivisto anche lui) e Cuadrado. A Torino sono attesi 2500 tifosi inglesi che riempiranno il settore ospiti dell'Allianz Stadium. All'allenamento ha assistito il presidente Andrea Agnelli, che ha dialogato a lungo con Allegri.

SI FERMA ANCHE LICHTSTEINER: 19 CONVOCATI L'emergenza in casa Juventus non si placa. L'ultimo della lista a dare forfait in vista del match col Tottenham è Stephan Lichtsteiner, rientrato per l'occasione in lista Champions. Il terzino svizzero ha rimediato un problema muscolare alla coscia sinistra e non è stato convocato da Allegri che si ritrova con un solo terzino destro di ruolo, Mattia De Sciglio.

