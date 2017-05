Finale Champions: massima allerta, anche scanner facciali

23 maggio 2017

Sarà allerta massima a Cardiff il prossimo 3 giugno, giorno della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid . Dopo l'attacco di Manchester che è costato la vita a 22 persone, le misure di sicurezza saranno ulteriormente rafforzate: strade del centro e un tratto della baia off limits, molti filtri di sicurezza e scanner per il riconoscimento facciale sistemati alla stazione ferroviaria e nei dintorni dello stadio.

Secondo quanto riportato dal sito della Wales Football Association, il piano predisposto per la finale "sarà la maggiore operazione di sicurezza messa in campo a Cardiff, con la presenza di agenti e personale provenienti da tutto il Galles. E contingenti di polizia anche dai Paesi delle due finaliste".



La tecnologia per il riconoscimento facciale, la cui installazione a Cardiff è stata anticipata nei giorni scorsi dalla Bbc, consentirà di confrontare i volti ripresi nella capitale gallese con i 500mila memorizzati negli archivi elettronici delle forze di polizia. Per la finale del 3 giugno sono attese al Millenium Stadium oltre 70 mila persone.