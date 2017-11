Cori razzisti, l'Uefa archivia il procedimento contro la Roma

17 novembre 2017

Il caso è chiuso: la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo della Uefa ha archiviato il caso disciplinare aperto contro la Roma per presunti atteggiamenti razzisti in occasione della gara di Champions contro il Chelsea del 18 ottobre scorso. Il procedimento era stato aperto per la possibile violazione dell'articolo 14 del regolametno disciplinare a causa di cori razzisti degli ultrà giallorossi verso giocatori dei Blues.