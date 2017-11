Champions: Napoli-City 2-4, Guardiola agli ottavi e Sarri quasi eliminato

LE PAGELLE

Insigne 7 - Un gol, una traversa e fa ammattire Danilo. Il migliore della banda Sarri.

Ghoulam 6,5 - Finché c'è lui in campo il Napoli domina. Quando esce il match gira male per gli azzurri.

Hysaj 4,5 - Si perde Otamendi sul gol del pareggio, ha qualche colpa anche sul terzo gol. Spostato a sinistra ci capisce ben poco.



Sané 7 - Mezzo punto in meno per l'ingenuo rigore su Albiol. E' una spina nel fianco sulla sinistra, grazie a corsa e tecnica sopraffina.

Stones 7 - Un gol e una traversa, sempre di testa: meglio come attaccante che come difensore.

Danilo 5 - Insigne è un brutto cliente e a lungo ci capisce poco. Stasera è parso chiaro perché il Real lo ha ceduto senza strapparsi i capelli e perché Walker è il titolare.