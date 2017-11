Champions League: Psg e Bayern agli ottavi, sorride Mourinho

31 ottobre 2017

Il Psg asfalta l' Anderlecht per 5-0 con i gol di Verratti, Neymar e la tripletta di Kurzawa e vola agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. Obiettivo raggiunto anche per il Bayern Monaco, che vince 2-1 in casa del Celtic , e per il Manchester United di Mourinho, che batte 2-0 il Benfica grazie all'autogol del baby portiere Svilar e al rigore di Blind. In trasferta il Cska Mosca batte in rimonta 2-1 il Basilea.

Nel girone A il Manchester United vince la sua quarta gara consecutiva ai danni del Benfica. A Old Trafford finisce 2-0 per i Red Devils che restano a punteggio pieno. Decide la sfida la sfortunata autorete del baby portiere classe '99 Svilar, il più giovane numero 1 della storia a esordire in Champions, che al 14' para un rigore a Martial ma al 44' dopo il sinistro di Matic che colpisce il palo, mette la palla nella sua porta con la palla che gli rimbalza sulla schiena. Al 77' arriva il raddoppio degli inglesi con il secondo rigore realizzato da Blind. Nello stesso girone il Cska Mosca vince 2-1 in trasferta contro il Basilea raggiungendo proprio gli svizzeri a quota 6 punti in classifica. Dopo il gol al 32' dei padroni di casa con Zuffi, nella ripresa i russi completano la rimonta con Dzagoev e Wernbloom.



Nel gruppo B il Psg si diverte al Parco dei Principi rifilando una manita al povero Anderlecht. La sblocca al 30' Verratti al suo primo gol stagionale, raddoppia Neymar alla fine del primo tempo. Nella ripresa si scatena il terzino sinistro Kurzawa che realizza la sua personale tripletta. I francesi conquistano la qualificazione con due turni di anticipo così come il Bayern, che vince 2-1 in Scozia sul campo del Celtic. Al 22' segna Coman su un errore difensivo della difesa di casa. Nel secondo tempo al 74' pareggia McGregor, ma tre minuti dopo è decisivo il grande colpo di testa di Martinez che fa restare in scia del Psg i bavaresi