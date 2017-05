Champions League: la premiazione sarà in campo

17 maggio 2017

Chi vincerà la Champions League e l' Europa League sarà premiato in campo e non più in tribuna. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin , ha decretato il ritorno al passato decidendo che già dalle prossime finali il trofeo verrà consegnato ai giocatori direttamente sul campo su una pedana allestita dopo il fischio finale. "Il campo è il palcoscenico dei giocatori, è giusto che siano celebrati lì" ha spiegato Ceferin.

"Il messaggio - ha continuato Ceferin - è anche che i dirigenti dovranno scendere dalle loro tribune verso il campo e rendere omaggio ai giocatori porgendo loro il trofeo e le medaglie sul campo sul quale si è giocato". L'occasione per il ritorno al passato si avrà già il prossimo 24 maggio a Stoccolma per la finale tra Ajax e Manchester United valevole per l'Europa League, poi il 1 giugno a Cardiff per la finale di Champions League femminile e infine il 3 giugno al Millennium Stadium di Cardiff per la finalissima di Champions tra Juventus e Real Madrid.