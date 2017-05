Champions League, la moviola di Atletico-Real

10 maggio 2017

Atletico-Real, arbitro Çakir

Grande intensità nel primo tempo del Calderon e parecchio lavoro dell'arbitro turco che fischia un rigore ed estrae ben cinque cartellini gialli. Il penalty per l'Atletico Madrid c'è, il tocco di Varane su Torres è netto ma è la realizzazione di Griezmann che non è regolare: il francese scivola e tocca il pallone due volte, la prima calciando con il sinistro e la seconda col piede destro su cui carambola appunto il pallone. Çakir non vede e convalida il gol che sarebbe stato però da annullare concedendo una punizione a due al Real Madrid.