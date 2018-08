Champions League: il nuovo pallone per la stagione 2018-19

16/08/2018

Una nuova era per la Champions League. Dopo aver ufficializzato la nuova formula oraria con i match alle 19 e alle 21, la massima competizione europea si rifà il look con il nuovo pallone. Rivoluzione cromatica per la sfera della Champions firmata Adidas, stelle bianche su sfondo blu per migliorare, secondo l'azienda tedesca, il controllo ed il gioco da parte dei giocatori. Addio dunque alle stelle colorate su sfondo bianco.