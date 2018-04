Champions League: il Bayern resiste e passa in semifinale

11 aprile 2018

LA PARTITA

Il Siviglia di Montella in casa del Bayern per cercare di ribaltare il 2-1 subito in Spagna settimana scorsa. Il tecnico italiano opta per una formazione molto offensiva con Ben Yedder centravanti e un tridente alle sue spalle formato da Correa, Vazquez e Sarabia. I padroni di casa del Bayern, freschi vincitori della Bundesliga, si affidano in attacco a Lewandowski supportato da Robben, Muller e Ribery. Al 3' il Bayern va già vicino al gol con una punizione di James Rodriguez che finisce poco sopra la traversa. Due minuti dopo classica giocata di Robben che rientra sul mancino, conclusione larga di poco. Al 7' colpo di testa di Lewandowski, Soria smanaccia in angolo. Il Siviglia cresce e al minuto 11 Sarabia, dal limite, conclude alto col mancino. Al 26' buona occasione anche per Escudero che con il sinistro mette a lato. È il Siviglia a fare di più la partita ma al 33' Hummels sfiora l'incrocio dei pali con un sinistro dalla distanza. Al 38' ci prova anche Ribery, conclusione centrale e respinta da Soria. Al 40' Bayern a un passo dal vantaggio, ma Ribery viene anticipato prima di appoggiare in rete. Il primo tempo si conclude senza reti.



Nella ripresa subito grande occasione per il Bayern con un colpo di testa ravvicinato di Lewandowski che trova solo l'esterno della rete. Al 59' pericolosissimo il Siviglia con un colpo di testa di Correa che centra in pieno la traversa. Un minuto dopo destro dalla distanza di Banega di poco a lato. Al 26' reazione del Bayern con un'azione personale di Robben che sbaglia, non mettendo al centro con due compagni liberi ma concludendo a lato con il destro. Il Siviglia inizia a spingere alla ricerca del gol che riaprirebbe il discorso qualificazione ma non lo trova e alla fine gli andalusi restano in dieci per l'espulsione di Correa (91') per un calcione rifilato a Javi Martinez. Triplice fischio e Bayern in semifinale.