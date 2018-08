Champions League 2018/19: girone di ferro per Inter e Napoli

30/08/2018

Si poteva ipotizzare per l'Inter, costretta a partire dalla quarta fascia, meno per il Napoli, inserito come i nerazzurri in un girone di ferro. Il ritorno in Champions di Spalletti (B) sarà decisamente in salita contro Barcellona, Tottenham e Psv. Ancelotti se la vedrà con Psg, Liverpool e Stella Rossa (C). Va meglio alla Juve (H), che ritroverà Pogba e lo United oltre a Valencia e Young Boys. Bene la Roma (G), finita con Real, Cska e Viktoria P.