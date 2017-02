Champions: la moviola di Real Madrid-Napoli

15 febbraio 2017

Primo tempo con una sola sbavatura per Skomina. L'arbitro sloveno grazia Casemiro che entra duro su Ghoulam, rifilando una gomitata all'esterno napoletano, ma non viene ammonito. Giusto invece il giallo a Ramos per l'intervento durissimo su Diawara. Severo il cartellino che si prende invece Zielinski per un fallo su Casemiro.