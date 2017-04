Champions: Juve, Ronaldo fa paura ma occhio a Monaco e Atletico

20 aprile 2017

Per la Juve chi sarà meglio affrontare, o evitare, in semifinale? La risposta non è semplice, visto che Real , Atletico e Monaco sono squadre molto diverse l'una dall'altra e tutte pericolose. La verità è che, quest'anno, saranno soprattutto le altre a voler evitare i bianconeri dopo la dimostrazione di forza col Barça. Ogni pensiero si scioglierà domani a Nyon, dove a partire dalle 11:45, in diretta su Sportmediaset.it, ci sarà il sorteggio.

Rosa e palmarès alla mano, il Real Madrid sulla carta è certamente la squadra più forte tra le tre. I campioni d'Europa e del mondo in carica sono alla settima semifinale Champions consecutiva: un record raggiunto grazie, soprattutto, alle prodezze di Cristiano Ronaldo, che quest'anno non si sta esprimendo ai suoi massimi livelli ma resta certamente il pericolo numero uno. La squadra è completa in ogni reparto ma, come dimostrato dal doppio match con il Bayern Monaco, concede molto e non è al top dal punto di vista atletico.



Diversa sarebbe la sfida con l'Atletico Madrid, due volte finalista (sempre sconfitto dal Real) negli ultimi tre anni e assetato di rivincita. La squadra di Simeone è un cliente assai scomodo per il modo di interpretare le partite: difesa ben schierata, carattere e organizzazione potrebbero complicare le cose alla banda di Allegri, che certamente davanti a sé preferisce avere spazi lungo i quali distendersi. Inoltre i Colchoneros sono ormai fuori dalla lotta per la Liga e quindi potrebbero conservare energie preziose per la Champions.



C'è poi il Monaco, la grande sorpresa della stagione che sta incantando per il modo di esprimersi. La squadra di Jardim, giovane e ambiziosa, ha grande energia e un potenziale offensivo spaventoso, come testimoniato dai 90 gol sin qui realizzati in campionato, dove si sta giocando il titolo con il Psg. Il punto debole dei francesi è certamente la fase difensiva e la Juve potrebbe approfittarne, ma contro ragazzi così imprevedibili bisognerebbe comunque tenere la guardia molto alta.