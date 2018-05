Champions, countdown-semifinale: mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma LA GIORNATA LIVE Cresce l'attesa per la partita che vale la finalissima. Per ora situazione tranquilla in città

2 maggio 2018

Tempo reale

Il giorno dei giorni è arrivato e il countdown verso il fischio d'inizio di Roma-Liverpool, la partita che vale l'accesso alla finale di Champions di Kiev, corre veloce. Attenzione massima anche alla situazione dell'ordine pubblico in città dove sono attesi poco più di un migliaio di tifosi dei Reds. Alcuni sono già arrivati nella giornata di ieri, gli altri tra la mattinata e il primo pomeriggio di oggi. Per ora la situazione è traquilla. Questa la cronaca della giornata in tempo reale.



VILLA BORGHESE BLINDATA, POCHI TIFOSI REDS Villa Borghese super blindata per la semifinale di Champions League di stasera all'Olimpico. In piazzale delle Canestre è stato allestito, infatti, il punto di raccolta dei tifosi del Liverpool da dove 'scortarli' a bordo di autobus fino all'Olimpico. Diversi i mezzi blindati e gli agenti, anche a cavallo, a presidiare la zona. Impiegati inoltre i cinofili. Dodici i pullman pronti a partire per lo stadio, ma al momento sono pochi i tifosi dei Reds presenti a piazzale delle Canestre. Diversi i supporter sono stati avvistati nei locali del centro storico. Alcuni, non rispettando il divieto in vigore da ieri, erano in strada con bottiglie di alcolici che sono state sequestrate.



RUSSELL CROWE REPLICA A KLOPP: "FORZA ROMA!" "Squadra sbagliata. Forza Roma!!". Con questo tweet l'attore Russell Crowe risponde all'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Ieri lo stesso Klopp parlando alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions aveva risposto cosi' a una domanda, di parte inglese, se avesse visto il film "Il Gladiatore": "certo, e lo vorrei a centrocampo per questa sfida". Oggi è arrivata la risposta di Crowe, che evidentemente fa il tifo per i giallorossi.

TIFOSI IN CAMPIDOGLIO: "SIA UNA FESTA" Una delegazione di tifosi del Liverpool e della Roma è stata ricevuta in Campidoglio dal presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito in vista della partita di questa sera all'Olimpico. I tifosi delle due squadre hanno posato per una foto insieme mentre reggevano dei cartelli con su scritto "Forza Sean", in riferimento al tifoso dei Reds in coma dopo essere stato aggredito in occasione di Liverpool-Roma."Che vinca il migliore, che sia la festa dei tifosi. Speriamo non trovino spazio imbecilli e poveri frustrati", ha detto De Vito.

RAGGI STASERA ALLO STADIO La sindaca di Roma Virginia Raggi sarà presente, a quanto si apprende, questa sera allo Stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League. Tra gli spettatori ci sarà anche il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito.

TIFOSI MONITORATI DA AGENTI IN BORGHESE Tutte le procedure di ingresso a Roma da parte dei tifosi del Liverpool sono costantemente monitorate da pattuglie di agenti della polizia dispiegate capillarmente su tutto il territorio anche in abiti civili. Da alcune ore, infatti, stanno atterrando a Fiumicino e Ciampino diversi charter con i supporter inglesi. E' già entrata in vigore, inoltre, la task force messa in campo dalla Questura di Roma per garantire il rispetto dell'ordinanza prefettizia che vieta il consumo di alcol. Nel corso dei controlli in Corso Rinascimento, gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale hanno denunciato un cittadino bengalese che, contravvenendo al divieto, ha venduto bottiglie di birra e tequila a tre turisti inglesi.

TIFOSI INGLESI VERSO VILLA BORGHESE Primi tifosi inglesi in arrivo al punto di raccolta di piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, da dove verranno accompagnati allo stadio Olimpico per assistere alla semifinale di Champions League di stasera contro la Roma. Il punto di raccolta sara' operativo dalle 15. I cancelli dello stadio apriranno alle 17. Cinquemila i tifosi 'ospiti' attesi nella Capitale per il match di stasera.

A FORMELLO I TIFOSI DELLA LAZIO INCITANO IL LIVERPOOL Il Liverpool ha fatto il suo arrivo al centro sportivo di Formello, dove la squadra di Jurgen Klopp sta per scendere in campo per svolgere l'allenamento di rifinitura mattutino in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma. All'arrivo del pullman dei Reds, presenti circa una ventina di supporter biancocelesti, tra cui una delegazione degli Irriducibili che all'esterno dell'impianto hanno affisso uno striscione con la scritta "C'mon Reds". Ingenti le misure di sicurezza antiterrorismo con un'unità cinofila britannica che prima dell'arrivo della squadra di Klopp, ha bonificato l'intera area circostante l'impianto.

VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI NELLE ZONE "CALDE" DELLA CITTA' Oltre mille gli agenti preposti alla tutela dell'Ordine publbico a Roma per la partita con il Liverpool. Vietata la vendita e il consumo di alcolici nelle zone sensibili della città e nell'area dello stadio. A partire dalle 15, è operativo il punto di raccolta in piazzale delle Canestre da cui, a bordo di autobus messi a disposizione dall'Atac, i tifosi del Liverpool verranno accompagnati all'Olimpico. Per i supporter dei Reds che invece si muoveranno autonomamente sarà riservata la direttrice nord di ingresso dal lato di Ponte Milvio. Molti tifosi del Liverpool rientranno già questa sera in Inghilterra.

I TIFOSI REDS SCORTATI IN CENTRO CITTA' Sono partiti alle 11.20 dall'aeroporto di Fiumicino, alla volta di Roma, i primi quattro pullman con a bordo circa 200 tifosi del Liverpool arrivati con uno dei primi tre dei cinque voli charter programmati tra le 10 e le 11. Altri otto pullman sono pronti, ed in parte gia' carichi di tifosi, davanti alla zona arrivi del Terminal 3 per trasferire altri 400 sostenitori dei Reds. Nell'attesa dei bus, allegria e foto ricordo con gli striscioni del Liverpool, con qualche operatore aeroportuale che ha gridato 'Forza Roma'. A coadiuvare le operazioni di sicurezza delle forze dell'ordine anche rappresentanti della polizia inglese, con indosso pettorine di riconoscimento.

ATTESI UN MIGLIAIO DI TIFOSI INGLESI Con un volo charter atterrato alle 9.50 sono arrivati a Fiumicino 180 tifosi inglesi. In vista della semifinale di ritorno di Champions Roma-Liverpool di stasera all'Olimpico, si prevede che saranno in tutto poco più di un migliaio i supporter dei Reds che assisteranno alla partita. Dopo quelli giunti in città ieri, i primi arrivati di oggi tra serrati controlli di sicurezza si sono subito fatti notare intonando il tradizionale coro di incitamento del Liverpool. Sono cinque in tutto i voli charter attesi nella mattinata e lo scalo romano si sta via via colorando di rosso: con ben in vista magliette e sciarpe con i vessilli dei Reds, i sostenitori hanno sfilato, dallo sbarco e poi nell'area arrivi del Terminal 3, sotto l'occhio attento di un imponente dispositivo di sicurezza, composto tra gli altri dalle forze dell'ordine aeroportuali, polaria e guardia di finanza, anche con unità cinofile, dal reparto Mobile della polizia e dal Battaglione dei carabinieri, fino all'uscita dove sono stati posizionati i pullman in attesa all'esterno, diretti poi nella Capitale. Ai tifosi, all'arrivo, è stato consegnato un volantino della Questura della Roma in lingua inglese con le indicazioni su come arrivare in piazzale Delle Canestre, al punto di concentramento da cui saranno accompagnati all'Olimpico e con l'invito a "socializzare" a Campo de' Fiori.

TRANSENNATI I PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTA' La città si prepara per Roma-Liverpool: transenne intorno a Piazza del Popolo e alla Barcaccia. Per evitare altri danni come quelli causati dai tifosi del Feyenoord, in occasione della sfida di Europa League con la Roma del 2015, sono state prese delle misure di sicurezza anti-hooligans.

I TIFOSI DEL LIVERPOOL TRATTENUTI ALLO STADIO FINO A TARDA NOTTE Roma-Liverpool di questa sera conquista spazio tra le colonne del The Times, che titola nella sua sezione sportiva: "La polizia è pronta a tenere i sostenitori allo stadio fino all'una di notte". Potrebbe essere questa una misura cautelativa dopo la partita dell'Olimpico, per evitare problemi tra le tifoserie.

IL PRESIDENTE PALLOTTA AL LAVORO IN CITTA' Mattinata di incontri per James Pallotta. Come riporta Romanews.eu, il presidente della Roma si è recato allo studio Tonucci in compagnia dei suoi fidati collaboratori Alex Zecca e Franco Baldini. Il patron americano questa sera sarà presente allo stadio Olimpico per assistere a Roma-Liverpool.

