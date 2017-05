Allegri: "Col Monaco come una finale"

8 maggio 2017

La Juve parte con il vantaggio del 2-0 dell'andata, ma Massimiliano Allegri non si fida del Monaco . "Dobbiamo alzare la concentrazione perché il Monaco giocherà una partita aperta e ha giocatori di grande talento che ci possono mettere in difficoltà - ha spiegato in conferenza stampa - Dobbiamo interpretare la gara come se fosse una partita secca". Sulla formazione: "Dovrò valutare se schierare Barzagli o Cuadrado".

Quali sono le vostre raccomandazioni per i giocatori domani? Se vincete giocherete contro Real o Atletico?

"Domani giochiamo con il Monaco e dobbiamo ancora giocarci la partita. Nel calcio non si sa mai. Dobbiamo alzare la concentrazione perché il Monaco giocherà una partita aperta e ha giocatori di grande talento che ci possono mettere in difficoltà".



Cosa ha portato in più Dani Alves?

"Dani è in un buon momento, così come tutta la squadra. Ha avuto un periodo di adattamento, poi si è infortunato ma ora abbiamo trovato un giocatore importante, con grande esperienza a livello internazionale".





All'andata ha fatto la differenza la scelta di impiegare Barzagli terzino e Dani Alves alto. Si può ripetere domani?

"Domani devo ancora decidere se gioca Barzagli o gioca Cuadrado. Poi dovrò valutare la partita nei 100 minuti, perché davanti non ho cambi, purtroppo Pjaca è fuori, quindi devo cercare di immaginare come può andare la partita. Ma indipendentemente da chi gioca, domani bisogna giocare una partita tosta".

Considerato il risultato dell'andata, ti spari tutte le cartucce domani sera o ti tieni qualcosina per domenica? "Siamo innanzitutto in un momento bellissimo perché mancano 30 giorni, 25, alla fine della stagione, e siamo nel pieno di poter arrivare in finale a Cardiff. Al momento abbiamo raggiunto solo un obiettivo, quello della finale di Coppa Italia. lo Scudetto va ancora raggiunto. Siamo messi discretamente bene, ma va ancora raggiunto. E quando arrivi in questi momenti, ti viene da pensare: ora prendiamo la finale, poi prendiamo lo Scudetto e poi prendiamo.... e calma. Ora domani abbiamo la partita e cerchiamo di arrivare in finale, poi da dopo domani penseremo a domenica con la Roma, che si sta giocando il secondo posto. Noi ci stiamo giocando lo Scudetto. Sicuramente sarà una partita di grande fascino e sarà un bellissimo Juve-Roma".



La squadra fisicamente e mentalmente è nel miglior momento della stagione? "Al momento sembra di sì, vediamo domani. Altrimenti magari domani sera vengono fuori altre problematiche. No, la squadra sta bene, bisogna affrontare la partita con serenità e con la coscienza soprattutto di essere pronti a fare una partita tosta, perché è sempre il ritorno di una semifinale di Champions e il risultato dell'andata non conta".

"Non mi sono accorto di nulla. Higuain sta bene"."A metà campo giocheranno due tra Marchisio, Khedira e Pjanic. Claudio è recuperato e può essere un cambio importante come lo è stato Pjanic con il Torino"."E' stato fondamentale, non si può vincere sempre. Ci sono partite che devi vincere e quando ti accorgi che non le puoi vincere non le devi perdere"."Non dovremo avere l'assillo di vincere per forza per il risultato dell'andata, ma bisognerà giocare come se fosse una partita secca. Dovremo uscire con un risultato positivo, perché ci saranno difficoltà. Ci vorrà l'approccio giusto, mettendo sotto pressione il Monaco".