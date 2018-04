"The Mo show": il mondo celebra Salah

25 aprile 2018

"Momo Show", "One man show". I titoli dei tabloid inglesi il giorno dopo la vittoria del Liverpool sulla Roma sono tutti per Salah, protagonista assoluto contro i suoi ex compagni con due gol e due assist. "Inarrestabile" titola a tutta pagina il 'Daily Telegragh', con tanto di foto che ritrae l'egiziano mentre si scusa con i suoi ex tifosi. "Dina-MO Kiev", è invece il gioco di parole scelto dal 'Sun' per celebrare la vittoria e l'attaccante egiziano.