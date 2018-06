Spagna Under 12, il gol spettacolare del baby prodigio

4 giugno 2018

Partecipare a uno dei tornei più prestigiosi dedicati alle giovani promesse Under 12, sfidare il Real Madrid e farsi notare per un gol davvero spettacolare che contribuisce a battere i Blancos e ad accedere alle semifinali. Si tratta della favola di Iker Viñas, promessa del Levante, che sta facendo il giro del mondo con il colpo da biliardo che ha messo in ginocchio il Real. Molto probabilmente Viñas è stato supportato da una buona dose di fortuna, ma questo non toglie nulla alla bellezza del suo gol.