Vendetta De Boer: "Mou ha speso un miliardo e le sue squadre giocano così..."

13 marzo 2018

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma Frank De Boer ha bruciato le tappe. Il tecnico olandese ha colto subito l'occasione di rispondere a Mourinho che lo ha definito "il peggior allenatore della storia della Premier". L'assist gliel'ha dato il Siviglia di Montella eliminando il Manchester United dalla Champions: "Io sarò anche il peggiore, ma questa sera è lui l'allenatore che ha speso circa un miliardo di sterline nella sua carriera per far giocare in questo modo le sue squadre". 1-1 e palla al centro in attesa della risposta dello Special One. Rispsta che, c'è da scommetterci, non tarderà ad arrivare. Dopo Conte, Mourinho ha un nuovo nemico da combattere a parole.