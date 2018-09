Valdés mima gli occhi a mandorla, Son gli fa tunnel

12/09/2018

Ride bene chi ride ultimo. Questa volta la lezione servirà a Diego Valdés , letteralmente umiliato da Son Heung Min . Perché? Poche ore prima dell'amichevole tra Corea del Sud e Cile , terminata 0-0, il centrocampista della Roja aveva mimato gli occhi a mandorla degli asiatici in una foto che ritraeva anche l'ex interista Gary Medel. Bene, in campo il capitano dei coreani ha impiegato solo 2 minuti e 25 secondi per ridicolizzare l'avversario con un tunnel di tacco. Uno smacco ancora più grande, considerato che Valdés indossa la maglia numero 10.

Il gesto di Valdés è stato immediatamente stigmatizzato e catalogato come razzista e lui è stato attaccato e preso in giro sui social dopo il tunnel subito. Probabilmente ha imparato la lezione, visto che si è scusato sui social usando queste parole: "In relazione alla foto che circola sui social network, non è mai stata mia intenzione offendere e chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso".