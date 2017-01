Real: un anno di Zinedine Zidane

4 gennaio 2017

E' passato un anno esatto da quando Florentino Perez ha dato il benservito a Rafa Benitez e dato la panchina del Real Madrid a Zinedine Zidane . Una scelta rischiosa e audace che ha dato i suoi frutti, visto che sotto la guida del francese i merengues hanno chiuso il 2016 con la vittoria della Champions League, della Supercoppa Europea e del Mondiale per club. Una squadra che non perde da 37 partite e che ha nel mirino in record del Barça (39).

In pochi avrebbero scommesso che un allenatore alla prima esperienza su una panchina tanto blasonata avrebbe saputo dare una svolta così repentina e, dopo qualche ragionevole difficoltà, Zidane è riuscito nell'impresa di rendere indimenticabile il 2016 del Real Madrid che si era aperto con il clamoroso esonero di Benitez. Non è stato tutto rose e fiori e, nonostante le due sole sconfitte della sua gestione, anche Zizou è finito nel tritarcarne della critica. La prima volta dopo il ko nel derby contro l'Atletico, la seconda dopo la sconfitta nell'andata dei quarti di finale contro il Wolfsburg, uno 0-2 che ha messo a serio rischio il cammino dei merengues in Champions League. In totale sono 53 le panchine, con 40 vittorie, 11 pareggi e soli due ko.



Zizou, però, ha avuto il grande merito di eliminare i dissidi interni allo spogliatoio e di riportare quel clima sereno che aveva caratterizzato la gestione Ancelotti. E con il pieno appoggio di Cristiano Ronaldo i trionfi sono arrivati uno dopo l'altro. L'undicesima Champions alzata al cielo di Milano contro il Real Madrid, poi in piena estate la Supercoppa europea ai danni del Siviglia e a dicembre il Mondiale per club in Giappone. Saldamente al comando della Liga, c'è un record pronto da infrangere: sono 37 le gare consecutive senza sconfitte dei Blancos, una lunga striscia cominciata il 9 aprile 2006 con un 4-0 all'Eibar appena 3 giorni dopo la debacle di Wolfsburg. Il record di 39 gare senza ko del Barça di Luis Enrique è davvero a un passo. Tremano in Catalogna, ma anche a Napoli non possono dormire sonni tranquilli...