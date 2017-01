Real, Marcelo out un mese: niente Napoli

23 gennaio 2017

BIGLIETTI, L'AVVERTIMENTO AI TIFOSI AZZURRI

A Napoli cresce l'attesa per l'andata degli ottavi di Champions League al Bernabeu dove sono attesi oltre 10.000 tifosi partenopei. Il Real Madrid, però, ha comunicato che saranno messi a disposizione degli ospiti 3917 tagliandi e non sarà possibile insediarsi in altre postazioni dello stadio. Questo il comunicato apparso sul sito del club spagnolo: "In conformità delle leggi vigenti e come da normativa UEFA, i posti riservati ai tifosi ospiti, che potranno acquistare i biglietti solo su canale ufficiale del Napoli, saranno ubicati in una zona diversa dal resto della tifoseria, motivi per il quale il Real Madrid si riserva il diritto di non permettere l'entrata allo stadio a coloro che hanno acquistato biglietti su altri canali di vendita non inerenti alla zona a loro riservata".