PSG, Maxwell ai saluti: si ritira il giocatore più titolato al mondo

19 maggio 2017

Il club gli renderà omaggio trasmettendo un filmato che ripercorrerà i momenti migliori dei suoi 5 anni in Francia. Terzino sinistro forte e affidabile, Maxwell vanta un record davvero invidiabile: quello di essere il giocatore più titolato. Più di Messi, più di Cristiano Ronaldo. L'ex interista, infatti, ha ottenuto 36 successi durante la sua lunga e prestigiosa carriera. L'ultimo resta la Coppa di Lega di Francia conquistata con la maglia del Paris Saint-Germain grazie a un secco 4-1 sul Monaco. Con i francesi, il difensore ha vinto tanto: 4 campionati, 2 Coppa di Francia, 4 Supercoppa di Francia e 4 Coppa di Lega francese. E non è detto sia finita qui perché il 27 maggio i suoi compagni giocheranno la finale di Coppa di Francia contro l'Angers. Giusto per aggiornare i numeri e renderli ancor più straordinari.



Maxwell ha vinto in tutte le nazioni in cui ha giocato partendo, ovviamente, da casa: il primo trofeo risale al 2000 quando, a soli 19 anni, sollevò la Copa do Brasil mentre giocava con il Cruzeiro. Poi il passaggio all'Ajax con le vittorie di 2 campionati Eredivisie, 2 Coppa d'Olanda e 2 Supercoppa.



L'Inter ha saputo credere in lui nonostante un brutto infortunio e con i nerazzurri ha vissuto alcune delle annate più gloriose: 3 scudetti e 2 Supercoppa italiana dal 2006 al 2009, prima di lasciare per un rapporto non facile con Mourinho. Niente Triplete ma il passaggio al Barcellona permette a Maxwell di arricchire notevolmetne la propria bacheca: in blaugrana conquista due volte la Liga, la Champions League (2010-2011), 2 Coppa del mondo per club, 2 Supercoppa UEFA e 3 Supercoppa di Spagna.