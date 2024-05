Rivoluzione di primavera: ecco come cambiano le panchine di Serie A

Quasi mai ci sarà un cambio così consistente di panchine come nella prossima stagione di Serie A. Escludendo Inzaghi, campione in carica, Gilardino, che ha rinnovato, e Gotti, Tudor e De Rossi, arrivati a campionato in corso, da fine agosto quasi tutte le società della massima Serie, comprese quelle più prestigiose, avranno un nuovo allenatore. Ora è anche possibile immaginare i nomi e le possibilità delle guide tecniche 2024/25.