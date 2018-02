Premier League: rimonta United, il Chelsea di Conte va ko

25 febbraio 2018

Il Manchester United batte 2-1 in rimonta il Chelsea all'Old Trafford nel big match della 28esima giornata di Premier League. I Red Devils si confermano così al secondo posto in classifica mentre i Blues scivolano fuori dalla zona Champions: la squadra di Conte va in vantaggio grazie a un gol di Willian (32’) ma Lukaku trova il guizzo per il pareggio (39’). Nella ripresa segna Lingard (75’) e lo United può esultare.

Una fredda stretta di mano tra Mourinho e Conte apre la sfida: il portoghese punta su Paul Pogba dal primo minuto, l'italiano dà fiducia a Morata. Nell’avvio è il Chelsea a prendere campo proprio con l’ex Juve al 4’: cross di Alonso a centro area, Morata calcia al volo ma centra la traversa in pieno. Lo United prova a prendere le distanze. Spreca Sanchez al 28’, calcia rasoterra ma la traiettoria è troppo centrale, nulla di fatto per lo United. I Blues creano e gestiscono il match e al 32’ arriva il gol del vantaggio: Hazard serve un assist perfetto per Willian che si inserisce in area e tutto solo calcia firmando la rete che sblocca il match dell’Old Trafford a favore dei Blues. Reazione Manchester United: Romelu Lukaku in un’azione tutta di prima regala il gol del pareggio alla squadra di Mourinho al 39’. Il Chelsea sul finale del primo tempo prova a spingere con Hazard vicinissimo al gol ma termina 1-1 il parziale.



Si riparte dai Blues che suonano la carica con Willian, il numero 22 apre un varco perfetto per Morata, l’ex Juve entra in area di rigore ma Smalling ribatte. La squadra di Conte detta i tempi mentre lo United prova il palleggio lungo alla ricerca di un varco insidioso. L’occasione per la squadra di Mourinho arriva con Lukaku che tenta la mezza rovesciata ma ci pensa Courtois a salvare il Chalsea. Willian risponde su punizione che calcia direttamente in porta, De Gea in due tempi. A sorpresa arriva il vantaggio dello United con Lingard che tutto solo impatta di testa e segna il 2-1 al 75’. La squadra di Conte tenta di ristabilire la parità ma termina senza altri colpi di scena la gara. Vince la squadra di Mourinho che blinda il secondo posto in classifica.