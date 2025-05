Festa Bologna per Coppa Italia: trofeo arriva alle 5.06 in treno

Notte di festa a Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia. Se durante la finale le strade del centro erano quasi deserte al fischio del 90' è partita la festa collettiva con piazza Maggiore invasa da bandiere e tifosi per una celebrazione che mancava da oltre cinquanta anni. Caroselli sui viali di circonvallazione con clacson e trombe e migliaia di persone, da case, locali e maxischermi, con sciarpe e bandiere rossoblù si sono rapidamente riversate in piazza Maggiore come accaduto un anno fa per festeggiare la squalificazione in Champions League. "Una notte indimenticabile! Si piange di gioia! Grazie ai campioni", esulta il sindaco Matteo Lepore. La squadra è poi rientrata in treno alle 5.06 con la coppa portata dal tecnico Vincenzo Italiano sceso dal treno insieme a Beukema e Castro. Sul Frecciarossa arrivato da Roma insieme a lui c`è tutto lo staff. E poi tifosi, vip, ospiti. Di giocatori c`è Santiago Castro che indossa la bandiera dell`argentina: "Testa a domenica, siamo contenti per i tifosi e per le nostre famiglie". E poi Sam Beukema con un cerotto sul viso dopo la ferita rimediata nella finale vinta contro il Milan. "Due anni fa avevo perso una finale di Coppa Italia, giocandola bene. C`ero rimasto male. Ci siamo presi questa rivincita e devo dire che è stupendo", racconta Italiano. A Casteldebole due ragazzi sono arrivati diretti dall`Olimpico di Roma: "Emozione unica, vedere il mister è stato bellissimo. Lo ringrazio. Il Bologna che vinceva la Coppa Italia lo vedevo solo alla PlayStation".