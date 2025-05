Grande delusione in casa Ajax, che nei minuti di recupero della sfida contro il Groningen ha visto sfumare il primo posto in classifica, rimontato 2-2 dalla rete di Blokzijl al 90'+9. Francesco Farioli ha dichiarato: "Non è facile parlare dopo un gol subito nelle fasi finali della partita. È andata così. Ho sempre detto che non è mai finita, abbiamo ancora una partita da giocare. Quindi, andiamo!".