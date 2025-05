A Bologna esplode la festa: caroselli e migliaia di tifosi in piazza

Durante la finale all'Olimpico di Roma le strade del centro erano quasi deserte come durante i Mondiali o la pandemia, poi Bologna è esplosa in un urlo collettivo per una vittoria che mancava da oltre mezzo secolo. Caroselli sui viali di circonvallazione con clacson e trombe e migliaia di persone, da case, locali e maxischermi, con sciarpe e bandiere rossoblù si sono rapidamente riversate in piazza Maggiore per festeggiare, come a maggio di un anno fa per la conquista storica della Champions League. Per la Bologna calcistica che aveva vinto la Coppa Italia 51 anni fa e l'ultimo scudetto nel 1964, traguardi impensabili anche solo qualche anno fa. "Una notte indimenticabile! Si piange di gioia! Grazie ai campioni", esulta il sindaco Matteo Lepore.