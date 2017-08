Mourinho: "Cerco Bale, Ibra può firmare per noi, l'Inter ha difeso bene Perisic"" Vigilia della Supercoppa Europea con il Real, il tecnico dello United parla (anche) di mercato

7 agosto 2017

José Mourinho ammette il suo interessamento per Gareth Bale alla vigilia della sfida di Skopje, in Macedonia, tra il suo United e il Real Madrid che vale la Supercoppa Europea: "Se gioca domani è perché vuole restare al Real e il Real vuole tenerlo - ha detto lo Special One in conferenza stampa - Se volesse lasciare Madrid, lo aspetterei qui e sarei pronto a combattere per lui con gli altri allenatori che lo vogliono". E poi parla di Ibra e Perisic.

Sulla partita: "I giocatori devono godersi questo momento, non capita spesso di giocare la Supercoppa Europea -ha proseguito Mourinho- Ci proveremo, giocheremo contro i Campioni d'Europa ed è ovvio ci sia differenza tra noi e loro. Matic? E' a disposizione, ma ovviamente non è pronto come gli altri". I giocatori dovranno vedersela con il grande caldo: "Sapevo che il clima sarebbe stato questo, ho provato ad abituare la squadra al caldo ma a Manchester pioveva ogni giorno...



MOU SU IBRA E PERISIC Poi, in esclusiva ai microfoni di Premium Sport, lo Special One ha parlato di Ibrahimovic, attualmente svincolato e in ottica Milan: "Magari rimane con noi,. Non ha il contratto, ma comunque è più vicino al Manchester, se siamo qui a giocarci la Supercoppa è anche merito suo". Ibra ha giocato la scorsa stagione allo United di Mourinho. Poi l'infortunio e la scelta di Ibra di non rinnovare il contratto scaduto col Manchester: "Prima devo guarire, poi farò la mia scelta", aveva detto Ibra a giugno parlando del suo futuro.



Mou ha parlato anche di Spalletti. "Ho sempre augurato il meglio a tutti gli allenatori che l’Inter ha avuto dopo di me. Spero che Luciano possa rimanere, dare stabilità e magari vincere qualcosa. Tentativo per portare via Perisic all'Inter? Il calcio è business: se domani giocassimo contro l’Inter vorrei vincere, è normale. L'Inter ha difeso Perisic, hanno fatto una bella difesa".

