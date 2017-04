Moggi riparte dal Partizani Tirana

27 aprile 2017

A più di dieci anni da calciopoli Luciano Moggi ha deciso di ripartire dall'Albania. Radiato dalla Federcalcio, una sentenza confermata dal Consiglio di Stato a metà marzo, l'ex direttore generale della Juventus ha firmato un contratto triennale come consulente del Partizani Tirana. L'obiettivo che si è posto il presidente Demi è quello di cercare di portare il club ai massimi livelli non soltanto in patria, ma anche in campo internazionale.