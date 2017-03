Maradona raccomanda Messi: "Parlerò con Infantino della squalifica"

30 marzo 2017

Diego Armando Maradona scende in campo per difendere Leo Messi dopo la squalifica di 4 giornate rimediata per avere insultato un guardalinee durante la sfida contro il Cile. "Leo è un ragazzo eccezionale - ha commentato in un'intervista a La Oral Deportiva - non si lamenta mai di nulla. Ne parlerò con il presidente della Fifa Infantino: è una decisione terribile. Quattro giornate sono tante, anche se le parole sono state forti. Mi auguro che la decisione possa essere cambiata".