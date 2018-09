Manchester United, Sir Alex Ferguson torna all'Old Trafford!

22/09/2018

L'Old Trafford aspettava questo momento da aprile. Finalmente Sir Alex Ferguson è tornato allo stadio per vedere una partita del Manchester United, quella contro il Wolverhampton. Un'accoglienza trionfale per il più grande manager della storia dei Red Devils, che nei mesi scorsi ha vinto l'ultima delle partite difficili, superando un'emorragia cerebrale che lo aveva messo in pericolo di vita. Il 5 maggio la delicata operazione e poi la lunga riabilitazione, fino all'arrivo trionfale al Teatro dei Sogni, anticipato da un'intervista sul canale tematico dello United.