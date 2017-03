Luis Enrique: "Lascio il Barcellona a fine stagione"

1 marzo 2017

L'addio era nell'aria, ma ora Luis Enrique è uscito allo scoperto: a fine stagione lascerà la panchina del Barcellona . Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore spagnolo dopo la vittoria netta, 6-1, contro lo Sporting Gijon. Prima l'ha comunicato ai suoi giocatori, poi alla stampa: "Ho deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. È la mia scelta definitiva. Ringrazio il club per la fiducia, sono stati tre anni indimenticabili".

Si appresta dunque a giungere al capolinea l'avventura di Lucho, così lo chiamano tutti, sulla panchina blaugrana. Tantissimi i trofei conquistati da allenatore del Barcellona: due campionati, due coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. In questi quattro mesi rimanenti in Spagna cercherà di aggiornare la sua bacheca. Il Barça è in lotta per il campionato con il Real, in finale di Coppa del Re contro l'Alaves ed è chiamato a una super rimonta contro il Psg in Champions. "Accettiamo la decisione di Luis Enrique - ha detto il presidente del Barcellona Bartomeu - E' stato un grande allenatore. Ora completi il suo corso nel miglior modo possibile. Ci ha portato grandi successi e può portarcene altri. I giocatori hanno le motivazioni per farlo".



La dirigenza blaugrana non è stata presa alla sprovvista e già da diverso tempo sta pensando al sostituto. I nomi che circolano con insistenza sono quelli di Allegri e Blanc.