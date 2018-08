Liverpool, no allo sceicco che offre 2 miliardi di euro per rilevare il club

24/08/2018

C'e anche chi dice no alle ricche offerte degli sceicchi arabi. Sta facendo clamore il gran rifiuto della proprietà americana del Liverpool che ha rispedito al mittente la proposta da 2 miliardi di euro formulata da Khaled Bin Zayed Al Nehayan per acquisire la maggioranza del club inglese. Secondo il Mirror, il cugino del più conosciuto sceicco Mansour, già proprietario del Manchester City, si è visto dire di no di fronte ad una offerta record che poteva segnare un passaggio di consegne storico.



Il gesto della proprietà americana dei Reds, che ha avuto il coraggio di dire no alla bellezza di due miliardi di euro, ha fatto il giro del mondo: Fenway Sports Group ha fatto sapere di essere interessato solo a consolidare le basi economiche del club con l’ingresso esclusivamente di soci di minoranza.