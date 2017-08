Ligue 1: Nizza battuto in casa dal Troyes

11 agosto 2017

Il campionato del Nizza continua nel peggiore dei modi. Il prossimo avversario del Napoli nei playoff di Champions League è stato sconfitto 1-2 in casa dal neopromosso Troyes , restando a zero punti dopo le prime due giornate di Ligue 1 . Senza Balotelli e Sneijder, ai rossoneri non è bastato il rigore di Plea per raccogliere i tre punti. Decisive le reti di Niane, bravo ad approfittare di un'incertezza tra Dante e Cardinale, e Khaoui all'85'.

Il primo tempo è tutto targato Nizza: la squadra di casa mantiene il pallino del gioco e crea diverse occasioni con gli avversari costretti a difendersi. Il Troyes, da par suo, si difende ordinato ed è sempre pronto a partire in contropiede. I padroni di casa si avvicinano alla rete in due occasioni: la prima al 10', con Srarfi che calcia a lato al termine di un'azione personale; la seconda al 17' quando Maximin, lanciato da Serbi, si fa murare da Samassa. Il Troyes si fa vivo dalle parti della porta del Nizza solo al 22' quando Cardinale è costretto a superarsi su Grandsir.



Il secondo tempo è un'emozione unica. Il Nizza scende in campo con la voglia di chiudere la pratica e dopo 2 minuti costringe Samassa a una doppia parata miracolosa: il portiere prima si oppone Seri e poi, ancora da terra, mura Maximin. Nel momento migliore dei rossoneri sono però gli ospiti a trovare il gol: Niane, lanciato in contropiede, sfrutta l'incomprensione tra Cardinale e Bonfim Dante per segnare con un pregevole pallonetto. Il pareggio del Nizza arriva su rigore: Vizcarrondo stende Melou e Plea è gelido dal dischetto. All'85esimo il Troyes riesce a trovare un insperato gol vittoria, viste anche le ripetute offensive rossonere, grazie al neo entrato Khaoui che, al termine di una bellissima azione manovrata, trova il gol che vale 3 punti con un preciso tiro al volo all'angolino.