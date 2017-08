Ligue 1: Garcia batte Ranieri, Nantes-Marsiglia 0-1. Decide Ocampos

12 agosto 2017

Nel primo tempo, l'avvio è da montagne russe: ritmi altissimi ed occasioni da una parte e dall'altra. La prima opportunità è per gli ospiti: al 4', dal limite dell'area, Zambo Anguissa fa partire un destro attentamente ribattuto in corner da Tatarusanu, gran protagonista del primo tempo con i suoi interventi. Il Nantes risponde con Bammou, ma è attento Mandanda. Da qui, comincia il personale duello tra Thauvin e il portiere romeno: colpo di testa al 7', ma l'ex Fiorentina compie una grandissima parata.



L'inizio, per Ranieri, è da incubo: il tecnico, nel giro di 25 minuti, è costretto ad effettuare tutti e tre i cambi per gli infortuni di Rongier, Bammou e Kacaniklic, sostituiti rispettivamente da Moutoussamy al 12', Thomasson al 21' e Ilokial al 25'. Nel frattempo, il Marsiglia torna a riproporsi ancora con Thauvin, ma il suo sinistro dal limite dell'area dopo un contropiede degli uomini di Garcia finisce alto. Gli ospiti dominano in questa frazione, ma vengono costantemente fermati da uno straordinario Tatarusanu, che per la seconda volta compie un miracolo su un colpo di testa, stavolta da parte di Germain. Il primo tempo perfetto dell'ex viola si completa con la parata sul destro di N'Jie.



Nella ripresa, a partire meglio è il Nantes di Ranieri: al 54', Lima guida e conclude un contropiede con il suo sinistro, ma sbaglia clamorosamente mandando il pallone fuori. Due minuti dopo, è ancora il brasiliano a cercare la conclusione dall'interno dell'area, ancora con il mancino, ma il tiro da posizione angolata non può impensierire Mandanda, protagonista anche 3 minuti dopo quando risponde al tiro con dribbling di Diego Carlos. Al 78', la gara sembra sbloccarsi, con Thauvin che, in area, batte finalmente Tatarusanu di sinistro, ma il gol viene giustamente annullato per fuorigioco. Ancora il numero 26 converge verso il centro e prova a riprendersi la rete con il mancino, ma il romeno blocca senza problemi. E' ancora il Marsiglia a spingere: all'83', Rami raccoglie un cross di Lopes e colpisce di testa, lasciato completamente da solo in area, ma il pallone finisce di poco a lato.



Alla fine, il forcing degli ospiti viene premiato: all'86', un traversone al centro non intercettato dalla difesa del Nantes premia Ocampos, che dopo un rimpallo su Tatarusanu trova il gol del vantaggio. Il finale, però, è tutto di marca Nantes, alla ricerca del pareggio: all'89', Sala trova la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, e nel prosieguo dell'azione Thomasson sfiora l'1-1 in area piccola con una spaccata. Nel recupero, è ancora l'attaccante argentino ad andare a pochi centimetri dalla rete, ancora con un'incornata, ma il pallone finisce di poco a lato. Un finale sfortunato, che certifica la falsa partenza di Ranieri, a quota 0 dopo le prime due partite. A punteggio pieno, invece, Rudi Garcia, che aggancia il Lione a quota 6 in classifica.