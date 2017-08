Ligue 1: Falcao lancia il Monaco, 1-0 al Metz

18 agosto 2017

Dopo le vittorie contro Tolosa e Dijon, il Monaco campione di Francia centra il tris contro il Metz allo Stade Municipal Saint-Symphorien. Gli uomini di Jardim, ancora privi della stellina Kylian Mbappé, tenuto fuori dal tecnico portoghese a causa delle insistenti voci di mercato, fanno la partita al cospetto di un avversario che non ha ancora raccolto un solo punto in Ligue 1 in questo avvio di stagione.



Al 9', la squadra del Principato si porta ad un passo dal gol con l'azione di Rony Lopes e solo la grande parata di Didillon dice di 'no' al brasiliano. Al 30' è Falcao a rendersi pericoloso ma la conclusione del colombiano, dopo un ottimo controllo, è debole e facile preda dell'estremo difensore del Metz. I padroni di casa ci provano con il tiro-cross di Jouffrè che fa correre qualche brivido lungo la schiena di Subasic ma la prima frazione si chiude a reti bianche sul punteggio di 0-0. La musica non cambia ad inizio ripresa. Il Monaco continua a fare la partita senza però riuscire a sfondare: al quarto d'ora il neo entrato Carrillo colpisce il palo con un imperioso stacco di testa, strozzando in gola il grido di gioia di Jardim.



Il Metz sembra più preoccupato a non subire gol piuttosto che a farne uno e si chiude dietro la linea del pallone, provando a difendere strenuamente lo 0-0. Il tecnico portoghese getta nella mischia anche Rachid Ghezzal, al posto di Adama Diakhaby, ma continuano le difficoltà sotto porta dei monegaschi. Solo l'intervento miracoloso di Didillon al 70' nega all'ex granata Glik la gioia del gol dopo un colpo di testa potente e preciso a centro area. A far crollare le resistenze del Metz, però, ci pensa il solito Falcao: Ghezzal scodella in mezzo per il colombiano che controlla, supera il portiere e segna la rete dello 0-1 al 78'. Il Metz non ha la forza per provare a riacciuffare il pareggio e, così, il Monaco può festeggiare il terzo successo consecutivo in questo avvio di stagione, il quindicesimo in Ligue 1. Sono 9 i punti dei monegaschi che, in attesa di Psg, Lione, Marsiglia e St. Etienne, si godono la vetta solitaria della classifica.