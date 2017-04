Liga: pioggia di gol per Barcellona e Real Madrid

26 aprile 2017

BARCELLONA-OSASUNA 7-1

Il Camp Nou torna a godersi lo spettacolo Barcellona dopo che nell'ultima apparizione casalinga era arrivato lo 0-0 con la Juventus e l'eliminazione in Champions League. In mezzo il 3-2 nel Clasico col Real Madrid al Bernabeu con Messi arrivato a 500 gol e questa sera il roboante 7-1 rifilato al fanalino di coda Osasuna nella 34esima giornata della Liga. Con Neymar squalificato, più Suarez e Iniesta in panchina, è Lionel Messi a trascinare la squadra e a sbloccare subito il risultato al 12': la 'Pulce' riparte velocissimo in contropiede e non sbaglia a tu per tu con Sirigu, scavalcato da un delizioso pallonetto.



Alla mezz'ora arriva il 2-0 e lo firma Andrè Gomes con un destro da dentro l'area. La ripresa si apre con la rete del 2-1 dell'Osasuna con Torres, ma questo gol ha l'effetto di scatenare il Barcellona: la squadra di Luis Enrique è una furia e colpisce 4 volte in 10 minuti. Al 57' il tris è ancora di Andrè Gomes, al 61' il 4-1 lo firma Messi con un gran sinistro dal limite che lo porta a 502 gol in carriera, 33 in Liga quest'anno; poi al 64' è Paco Alcacer a griffare il 5-1 mentre il 6-1 lo realizza su calcio di rigore Javier Mascherano, al primo gol in assoluto in maglia Barça in 7 stagioni. All'86' arriva il definitivo 7-1 ancora di Alcacer, doppietta pure per lui, che aggira Sirigu e insacca a porta vuota. Grande prova di forza per il Barcellona che sale a 78 punti in classifica e si conferma in vetta. Resta ferma a 18 l'Osasuna, ormai rassegnata alla retrocessione.