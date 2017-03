Islanda, boom di nascite 9 mesi dopo l'Europeo

28 marzo 2017

Il 27 giugno 2016 è una data storica per il calcio islandese. E' quella che corrisponde alla vittoria dell'Islanda ad Euro 2016 contro l'Inghilterra a Nizza, negli ottavi. 2-1 firmato Sigurdsson e Sightorsson e qualificazione ai quarti. Una festa, quella dei tifosi della nazionale islandese , che sta dando adesso i suoi frutti: a distanza di nove mesi si sta registrando un boom di nascite nello stato del nord-Europa.

Una giornata indimenticabile per una nazione intera, e i festeggiamenti con ogni probabilità sono sfociati in celebrazioni... più intime. Fatto sta che a nove mesi esatti da quel giorno, si è registrato un record di epidurali nel reparto di maternità. Asgeir Peter, un medico in servizio, ha twittato: "È davvero un numero record, guarda caso arriva nove mesi dopo il 2-1 all'Inghilterra".