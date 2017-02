Gabbiadini, l'agente: "Nessun rancore verso il Napoli" Pagliari in esclusiva a 4-4-2: "Mi aspettavo l'esplosione di Manolo al Southampton, vuole riconquistare la Nazionale per il Mondiale"

27 febbraio 2017

E' cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Gabbiadini al Southampton: cinque gol in tre partite, gli ultimi due ieri nella finale di Coppa di Lega persa contro il Manchester United. "L’esplosione di Manolo in Inghilterra me l’aspettavo - dice Silvio Pagliari, agente del centravanti, a 4-4-2 su Sportmediaset.it -. Ha avuto un impatto importante e si trova molto bene, quindi siamo contenti della scelta".

Al Napoli, nell'ultimo periodo, la situazione di Gabbiadini era ben diversa da quella attuale, ma Pagliari non cerca polemiche: "Cos’è cambiato rispetto a Napoli? L’impatto fu ugualmente devastante, anche a Napoli i primi sei mesi fece benissimo. Non c’è stato un problema con Sarri, ogni allenatore ha le sue metodologie. A Napoli stanno facendo grandi cose al di là di quello che è successo con Manolo; e io auguro agli azzurri di continuare a fare bene, non c’è rancore".



I tempi erano maturi per un'esperienza all'estero: "Gabbiadini era semplicemente pronto mentalmente per un trasferimento internazionale, ha trovato un ambiente che l’ha coccolato dal primo giorno ma siamo solo agli inizi e bisogna continuare così. Se c’è stata amarezza nel constatare di non poter rimanere in Italia? E' un problema che non è mai esistito, perché De Laurentiis in Italia non lo avrebbe venduto e, anche se ci fosse stata la possibilità, avremmo ugualmente scelto l’estero. Manolo ha l’età giusta per provare un’esperienza del genere, inoltre vuole giocare perché ha l’obiettivo di fare parte della spedizione azzurra per il Mondiale del prossimo anno. Ma non deve porsi troppi obiettivi, deve solo pensare a fare bene perché ha le capacità per andare lontano".

Nel frattempo, tra i tifosi del Napoli, c'è già chi lo rimpiange e sui social si è scatenato il dibattito. "Pavoletti e la cessione di Gabbiadini, oltre al mancato utilizzo di Rog, queste sono le colpe di Sarri per Adl. Ma le sue colpe? Higuain...", scrive un tifoso su Twitter, riportando la discussione sul dualismo tra il tecnico e il presidente azzurro. E c'e' chi fa notare anche la differenza di rendimento tra l'attaccante bergamasco e Pavoletti, preso dal Napoli a gennaio per sostituirlo: "Pavoletti 0 gol in 195' col Napoli, Gabbiadini 5 gol in 246' col Southampton, 1 gol ogni 49'", si legge in un altro tweet. E ancora: "Gabbiadini continua a darmi ragione, resta un grande giocatore. Non un campione ma un grande giocatore. E segna, caro Sarri". Altra puntura per il tecnico: "L'errore di Sarri e' stato mandare via Gabbiadini, l'unico in grado di sostituire Milik in attacco e non usare il falso nueve Mertens". Ma c'è anche chi prova a mettere tutti d'accordo: "Gabbiadini non era piu' cosa, stava male lui e noi a vederlo in campo".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X