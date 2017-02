FA Cup, il Lincoln ai quarti e nella leggenda

18 febbraio 2017

Quella del Lincoln è una storia incredibile e clamorosa. Basti pensare che di fronte c'era un avversario 12° in Premier League e reduce da un pareggio contro il Chelsea di Antonio Conte. In squadra un fantasista hipster irlandese e un attaccante poderoso: un ex operaio da 106 chili che segna col pallottoliere. in panchina due fratelli che amano trasferire le nozioni di Football Manager dal pc al campo. Mescolate il tutto e avrete il Lincoln City, formazione che comanda la classifica di quinta serie inglese.