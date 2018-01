Fa Cup: al Chelsea servono i rigori, Norwich eliminato

17 gennaio 2018

A Stamford Bridge non c’è Morata che va in panchina con Hazard. Conte dà un’altra chance a Batshuayi che nel tridente è affiancato da Willian e Pedro. Il Norwich di Farke conferma il 3-5-2 della gara interna che si trasforma in 5-3-2 in fase di non possesso palla. Nel primo tempo parte forte il Chelsea che si rende pericoloso con i tiri dalla distanza di Drinkwater, il più vivace dei suoi. Al 6’ il centrocampista sfiora il palo alla sinistra del portiere e al 24’ centra in pieno la traversa. Con il passare dei minuti il Norwich acquista disinvoltura ed entra in partita. Al 31’, sul primo affondo degli ospiti, Nelson Oliveira pareggia il conto dei legni colpendo anche lui la traversa della porta di Caballero. L’attaccante ci riprova poco dopo, ma la sua conclusione termina larga e si arriva all’intervallo senza altri brividi. A inizio secondo tempo Conte manda a scaldare Morata, ma proprio quando si prospetta il cambio per Batshuayi, il belga sblocca il risultato. Willian pesca Kenedy sulla sinistra e l’esterno mette un pallone rasoterra forte e teso sul primo palo dove Batshuayi anticipa i difensori e da distanza ravvicinata mette in rete. A questo punto la gara dovrebbe mettersi in discesa per il Chelsea, ma il Norwich non ne vuole proprio sapere di arrendersi e comincia ad attaccare a testa bassa. Al 60’ Murphy colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio da fermo e poco dopo, al 64’, Caballero compie un vero e proprio miracolo negando il gol a Maddison che calciava dal cuore dell’area di rigore. A questo punto il copione del match recita quello che nessuno si aspettava: il Norwich assedia la porta del Chelsea e i blues ripartono provando a chiuderla in contropiede. Mentre però, Batshuayi, Drinkwater e Zappacosta falliscono le loro occasioni in ripartenza, al 94’ Lewis non sbaglia per il Norwich e un colpo di testa in tuffo diventa vincente e prolunga il match all’extratime.



Nei supplementari Conte si gioca tutte le sue carte e con Morata manda in campo Hazard. Il Chelsea ritorna a fare la partita, ma Gunn chiude la porta sventando i tentativi di Willian e Morata. Con il passare dei minuti aumenta anche il nervosismo dei campioni della Premier e arrivano due espulsioni. Il primo rosso è per Pedro che commette un fallo ingenuo e si becca il secondo giallo dopo aver preso il primo per simulazione. Poi è la volta di Morata che protesta tantissimo per due rigori non concessi (furioso anche Conte a bordocampo) né dall’arbitro né dal Var e si guadagna due ammonizioni nel giro di pochi secondi. Il Norwich non fa a tempo ad approfittare della doppia superiorità che arrivano i rigori. Dal dischetto il Chelsea ritrova la lucidità persa e non sbaglia mai mentre la matricola proveniente dalla Championship è condannata dall’errore di Nelson Oliveira che si fa parare il suo penalty da Caballero. L’ultimo rigore lo segna Hazard che fa tirare un sospiro di sollievo a un inviperito Conte e regala la qualificazione al Chelsea. Vincono e approdano al prossimo turno anche Swansea e Wigan. Lo Swansea passa battendo 2-1 il Wolves, il Wigan rifila un 3-0 secco al Bournemouth.