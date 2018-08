Dele Alli, l'esultanza virale dal significato nobile

23/08/2018

Esultanza dal significato profondo. Impazza sul web la #DeleAllichallenge, la sfida per provare ad imitare il centrocampista del Tottenham. Non tutti riescono ad emulare lo strano gesto dell'inglese. Il calciatore nigeriano Felix Orode, tramite i social, ne ha spiegato l'importante significato: "Tra le peggiori torture in Nigeria c'è l'estirpazione degli occhi. Quel gesto significa essere riusciti a sopravvivere e Dele mostra così il suo appoggio".