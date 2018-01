Coppa del Re, Siviglia e Valencia vedono le semifinali

17 gennaio 2018

ATLETICO MADRD-SIVIGLIA 1-2

Montella lancia il Siviglia con Muriel unica punta e Vazquez a supporto, alla ricerca di un risultato positivo nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. Banega e N'Zonzi sono i mediani mentre sulle fasce agiscono Sarabia e Correa. L'Atletico di Simeone, invece, schiera Griezmann e Diego Costa in attacco. La prima occasione del match è per il Siviglia, con Franco Vazquez che al 3' dal limite conclude fuori. Ancora occasione per la squadra di Montella con un destro al volo di Sarabia, dal limite, che al 9' si spegne sopra la traversa. Al 13' Atletico in gol con Diego Costa, ma la rete di testa viene annullata per un iniziale fallo dell'attaccante naturalizzato spagnolo. Ancora Diego Costa pericoloso al 19' con un colpo di testa che esalta i riflessi di Sergio Rico. Al 26' grande contropiede del Siviglia, ma Correa a tu per tu con Moya si fa ipnotizzare e l'Atletico si salva. Al 40' strepitoso intervento di Moya su una conclusione dalla distanza di Escudero, il portiere dell'Atletico toglie la palla dall'incrocio dei pali e il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa, ecco, che al 72' arriva il gol del vantaggio dell'Atletico Madrid con uno splendido diagonale di sinistro di Diego Costa che scaraventa in rete. Al 79' il pareggio del Siviglia: traversone di Jesus Navas dalla destra, Lucas Hernandez devia e la traiettoria diventa imprendibile per Moya che nel tentativo di sventare il pericolo manda da solo la palla alle sue spalle. Al minuto 88 il Siviglia ribalta la situazione con un contropiede, concluso alla grande da Correa che con uno splendido tocco sotto batte ancora Moya in uscita. Ritorno a Siviglia martedì prossimo (ore 21,30) per decidere chi passerà in semifinale, ma gli andalusi partiranno in vantaggio.